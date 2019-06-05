Ставрополь, 5 июня, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Задержанные по подозрению во взяточничестве бывшие и действующие сотрудники ГИБДД Кабардино-Балкарии арестованы по решению суда. Подозреваемые в создании преступного сообщества и участии в нем полицейские будут находиться под стражей в течение двух месяцев — до 4 августа 2019 года.

AJEL Правосудие

Такое решение вынес 4 июня Ессентукский городской суд Ставропольского края. В СИЗО отправлены все 12 задержанных. Еще одного фигуранта дела в настоящее время ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Кабардино-Балкарии была пресечена деятельность преступной группы, которая действовала в ГИБДД по республике в течение нескольких лет. В нее входили «сотрудники из числа начальствующего состава республиканской Госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня». Среди задержанных оказался в том числе и заместитель главы управления ГИБДД по республике.

Полицейские брали взятки за беспрепятственный проезд по территории региона и за его пределы с предпринимателей, незаконно перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию. Общая сумма взяток, предварительно, составила свыше 42 млн рублей.

Читайте также: Задержаны 13 участников преступной группы в ГИБДД Кабардино-Балкарии