Москва, 5 июня, 2019, 11:54 — ИА Регнум. С января по май 2019 года шведская автокомпания Volvo увеличила реализацию новых автомобилей в России на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Volvocars.com Volvo XC90

Всего за первые пять месяцев 2019 года машины Volvo приобрели 2920 российских покупателей. При этом в мае российские дилеры шведской компании продали 661 авто. Это на 7% меньше показателя годичной давности.

Лидером продаж бренда Volvo на российском рынке в мае стал кроссовер ХС60 второго поколения. Его было куплено 217 единиц. Вторую строчку занял кроссовер ХС90, разошедшийся в количестве 187 единиц. На третьем месте расположился компактный кроссовер ХС40. В мае на нём остановили свой выбор 149 автолюбителей.

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