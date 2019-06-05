Новосибирск, 5 июня, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В Новосибирске введен в эксплуатацию долгострой на ул. Беловежская, 16. Проблемный объект достраивался под контролем министерства строительства Новосибирской области и с участием долевых средств граждан. В ближайшее время жильцам начнут выдавать ключи, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Долгострой на ул. Беловежская, 16 в Новосибирске введён в эксплуатацию

Готовность объекта на месте проконтролировал сегодня, 5 июня, министр строительства области Иван Шмидт.

«Данный дом — один из ключевых долевых объектов, это сотый дом, на котором, начиная с 2010 года, удалось решить проблемы и ввести объекты. Для завершения всех работ по технологическому присоединению дома к инженерным сетям из средств областного бюджета и бюджета Новосибирска направлено 16,2 млн рублей. В доме 17 этажей, 346 квартир общей площадью более 16,2 тысяч кв. м, количество дольщиков на объекте составляет 334 человека. Разрешение на ввод объекта получено, в настоящее время начинается выдача жильцам ключей от квартир. Схема достройки долевых домов принимается адресно практически по каждому объекту-долгострою, возводящемуся с участием средств граждан», — отметил министр.

Решение вопросов долевого строительства прокомментировал губернатор Андрей Травников.

«Проблемы, связанные с долевым строительством, весьма актуальны для нашей области. Как накануне подчеркнул президент России Владимир Путин, говоря о решении этой проблемы в масштабах страны, муниципалитеты, регионы и Федерация — никто не должен уклоняться от её решения», — отметил Андрей Травников.

По его словам, позитивной динамики в сфере долевого строительства в регионе удается добиться за счёт системных мер, в диалоге областных властей, органов местного самоуправления, застройщиков, самих граждан. Правительством Новосибирской области применяется ряд мер господдержки в этом направлении. Продуктивно показал себя механизм масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов долевого строительства: сейчас в области реализуется восемь таких проектов. Важную роль играет и предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования. За последние три года на эти цели было направлено около 360 млн рублей из бюджетов региона и города Новосибирска.

«С 2010 года при активном содействии регионального правительства удалось достроить порядка 100 проблемных объектов — один из них, на улице Беловежской в Новосибирске, вводится в эксплуатацию сегодня, жильцам в ближайшее время начнут выдавать ключи. Также за последнее время в Новосибирске нам удалось сдвинуть с мертвой точки процесс достройки по таким проблемным объектам, как долгострои на улице Тульская, улице Залесского: по ним поставлена четкая задача — сдать до конца 2019 года», — заявил Андрей Травников.

Министерство строительства Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления разработали региональный план-график по защите прав обманутых дольщиков. Власти уверены, что удастся сохранить достигнутую позитивную динамику в этом вопросе.

Отметим, что строительство жилого дома, расположенного по ул. Беловежская, 16 в Новосибирске, осуществлялось застройщиком ООО «СМУ-3» с 2012 года. Строительно-монтажные работы завершались генподрядчиком — обществом с ограниченной ответственностью «СитиСтрой».