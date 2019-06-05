Эр-Рияд, 5 июня, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в роли председателя провел заседание совета Королевской комиссии по делам города Мекки и святых мест страны. Комиссия утвердила стратегический план развития Мекки. В рамках данного плана будет создана компания по инфраструктурному строительству, штаб-квартира которой будет располагаться в священной Мекке. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

Кааба. Мекка

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман дал указание начать подготовку деталей данного плана, утвердить основных партнеров и спонсоров компании. Совет также утвердил положение, касающееся не застроенных районов в Мекке, и рассмотрел предложения об улучшении транспортной системы священного города.

В свою очередь, исполнительный директор Королевской комиссии по делам города Мекки и святых мест Абдурахман бен Фарук Аддас заявил, что решения совета соответствуют пожеланиям короля Салмана и наследного принца об устойчивом развитии Мекки и святых мест для предоставления лучшего сервиса для верующих и улучшения качества жизни в Мекке.