Москва, 5 июня, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево», получившем имя великого русского поэта и писателя А.С.Пушкина, проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому событию, передаёт 5 июня корреспондент ИА REGNUM.

Василий Тропинин. Пушкин. 1827

Накануне 220-летия классика русской литературы проходит торжественное открытие скульптуры. Также запланированы литературные чтения, флешмоб и другие события.

Кроме этого, международный аэропорт представляет новые атрибуты оформления. В их числе — приветственные баннеры, медиа-экраны и багажные бирки.

Пассажиры авиарейсов с 5 июня смогут найти произведения Александра Пушкина во всех комфортабельных залах аэропорта — бизнес-залах, комнатах матери и ребенка, залах отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия по случаю 220-летия со дня рождения поэта прошли в подмосковной усадьбе Захарово, в которой прошло детство поэта.

«Шереметьево» стал первым российским аэропортом, где прошли торжественные мероприятия в рамках общенационального проекта по присвоению имен великих россиян воздушным гаваням. Как ранее сообщало Ре, в конце 2018 года завершился начальный этап общественной инициативы — конкурс «Великие имена России». В голосовании в ходе конкурса приняли участие более 6,2 млн человек. По итогам были определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны, включая столичные. Международному аэропорту «Шереметьево» народным голосованием присвоено имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В торжественных мероприятиях приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.