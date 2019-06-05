Вашингтон, 5 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты заинтересованы получить информацию о нарушении Северной Кореей санкционного режима. За данные об отмывании денег в КНДР, киберпреступности и распространении в этой стране оружия массового поражения Вашингтон готов заплатить награду в размере до $5 млн. Об этом сообщается на сайте программы вознаграждений госдепартамента США (Rewards for Justice, RFJ).

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Уточняется, что госепартамент также интересует информация о торговле КНДР углём, нефтью и нефтепродуктами, о гражданах Северной Кореи, работающих за границей и получающих значительный заработок для руководства страны, о предприятиях и бизнесменах, ведущих торговлю с Пхеньяном. Также востребованы и сведения об экспорте вооружений и поставках в страну предметов роскоши.

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Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея существует под санкциями США с 2006 года. Санкции, основной причиной которых является продолжающаяся ракетно-ядерная программа КНДР, регулярно продлевались и ужесточались. Однако они, несмотря на то, что создают определенные экономические трудности в КНДР, никак не повлияли на политический курс Пхеньяна.

Напомним, в мае глава Белого дома Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Соединённые Штаты будут придерживаться текущего режима санкций в отношении Северной Кореи.