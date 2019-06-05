Москва, 5 июня, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Опытные образцы локомотивных радиостанций стандарта DMR (Digital Mobile Radio) разработали специалисты воронежского ОАО «Электросигнал», сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

Особенность новой аппаратуры заключается в возможности обеспечения бесперебойной цифровой радиосвязи и обмена данными между локомотивами в автоматическом режиме. Разработчики ожидают, что радиостанции заменят устройства аналоговой связи, которые применяются на российских железных дорогах сегодня.

«Сегодня на большей части российских железных дорог применяется аналоговая радиосвязь. Наше оборудование — это следующее поколение аппаратуры поездной радиосвязи», — пояснили в холдинге.

Предприятие рассчитывает, готовая продукция будет стоить на 10−20% дешевле аналогов и сможет заместить примерно треть устройств, представленных на рынке, который в настоящее время оценивается в 1000—1500 штук в год. Серийное производство аппаратуры начнётся в 2020 году.

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