Пхеньян, 5 июня, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В начале июня на нескольких фермах в Северной Корее, граничащих с Китаем, начали массового погибать свиньи. Причиной стал свиной грипп, эпидемии которого сейчас опасаются на всём Корейском полуострове.

Иван Шилов ИА REGNUM Свиной грипп

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, власти КНДР уже проинформировали о случившемся Всемирную организацию по защите здоровья животных. Власти Южной Кореи провели анализы крови на 347 свиных фермах на границе с КНДР, однако признаков заболевания выявлено не было. Впрочем, на всех фермах предписано установить изгороди для предотвращения проникновения заражённых животных извне. Кроме того, министерство сельского хозяйства заявило о том, что начинает принудительное обеззараживание всех фермерских хозяйств.

Из-за закрытости Северной Кореи в данный момент поступает мало информации о возможном распространении заболевания. Риск остаётся высоким, так как КНДР граничит с Китаем, где уже зафиксирована эпидемия свиного гриппа. В случае если эпидемия охватит фермерские хозяйства КНДР, страна может столкнуться с серьёзным продовольственным кризисом, так как у неё нет ресурсов, чтобы быстро восполнить дефицит свинины.