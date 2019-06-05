Амман, 5 июня, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Департамент статистики Иордании опубликовал новые данные за 2019 год. Согласно отчету ведомства, уровень безработицы в Иордании достиг 20%, эта цифра на 1,6% выше показателя, зафиксированного в 2018 году. Отмечается, что безработица среди мужчин составила порядка 17%, а среди женщин и вовсе достигла отметки в 29%. Иорданское новостное издание Alrai указывает, что данные показатели выросли как среди лиц мужского, так и женского пола.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Самый высокий уровень безработицы отмечен в провинции Зарка, там он составил свыше 22%. Положительные тенденции зафиксированы в провинции Карак, там данный показатель находится на уровне 14%. Больше всего безработных приходится на молодежь — почти каждый второй житель Королевства в возрасте 15−24 лет не имеет постоянной работы.

Департамент статистики сообщает, что порядка 25% всей рабочей силы Иордании, обладающие степенью бакалавра и выше, не могут найти работу, а более 55% безработных имеют аттестат о среднем образовании или более высокую квалификацию.