Москва, 5 июня, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Рост экономики РФ в 2,3%, язык не поворачивается назвать ростом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Всемирного банка о рекордном росте экономики РФ, который составил 2,3%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Рекордный рост может быть и 0,2%. Это вопрос не успешности развития, а успешного владения словом, — сказал Делягин. — В данном случае претензий ко Всемирному банку у меня нет, потому что по своим принципам работы ВБ и МВФ исходят из национальной статистики, которая должна быть полностью невменяемой, чтобы они перестали ею пользоваться. Российскую статистику составляют их союзники либералы, и поэтому у них нет оснований с этими либералами ссориться или как-то ухудшать их положение. Поэтому они вынуждены признавать то, что производит впечатление бреда на людей, которые живут в России».

При этом Делягин подчеркнул, что рост в 2,3% — это действительно рекордный рост за последние шесть лет.

«Это правда. Другое дело, что назвать это ростом язык не поворачивается. Потому что всё, что в пределах 3%, это статистическая погрешность. И у нас, и в США, и во всём мире», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» сказано, что рост экономики России в 2018 году составил 2,3%, что является наибольшим показателем за шесть лет. В то же время по данным Центробанка России, объём инвестиций в российскую экономику на 1 января 2019 года показал минимальные значения с 1 июля 2017 года.