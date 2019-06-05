Санкт-Петербург, 5 июня, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Содержащихся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморском крае косаток и белух выпустят на волю до конца лета 2019 года, заявил 5 июня глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Хотелось бы, чтобы это было побыстрее, -заявил министр. — Я думаю, это точно будет июль-август, август — последний срок».

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 косаток и 90 белух заключены в бухте Средней под Находкой с ноября 2018 года. Данное происшествие вызвало широкий резонанс. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова морских животных.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил в самое ближайшее время решить дальнейшую судьбу животных». Срок для исполнения был установлен до 1 марта. Однако касатки и белухи до сих пор не выпущены.

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