Москва, 5 июня, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Мнения жителей России об экологической обстановке в месте их проживания разделились почти поровну. 48% граждан недовольны состоянием экологии, у 50% противоположное мнение. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований.

Дым из труб. ТЭЦ

О хорошей экологии говорят люди, проживающие в небольших городах и селах — по 62%. При этом 71% граждан РФ, проживающие в городах-миллионниках, считают экологическую обстановку в этих городах неблагополучной.

Чаще о благоприятной среду проживания называют жители Центрального (56%), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (60%. Проблемах с экологией отмечают жители Сибири и Дальнего Востока (68%).

Основные факторы, негативно влияющие на экологию, — выбросы от автотранспорта, промышленных предприятий и повышенный уровень шума.

Опрос проведен в апреле-мае 2019 г. Опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 85% жителей России готовы отказаться или сократить использование пластиковых пакетов: из них 39% — полностью, а 46% — частично.

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