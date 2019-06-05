Шербакульский район, Омская область, 5 июня, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в хищении денег и причинении смерти 83-летнему жителю села Изюмовка. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июня в областном следственном управлении СКР.

Omsk.sledcom.ru Женщина расправилась с пенсионером из-за денег

По данным следствия, женщина ранее была сожительницей сына пенсионера. Она ухаживала за престарелым мужчиной и по доверенности получала его пенсию. Однако в течение трёх лет вместо того, чтобы, по просьбе старика, ежемесячно откладывать ему на похороны по пять тысяч рублей из пенсии, сельчанка пропивала эти деньги.

Когда воровство вскрылось, женщина решила убить старика. Ночью 10 ноября 2018 года она пробралась к нему в дом через окно, облила спящего пенсионера бензином и подожгла его.

Через день злоумышленница пришла к старику, чтобы проверить, жив ли тот. Он оказался жив, тогда сельчанка сжалилась и вызвала скорую помощь. Пенсионер, у которого было обожжено около 90% тела, скончался через три дня в больнице.

«В настоящее время обвиняемая ознакомилась с материалами уголовного дела, которое после составления обвинительного заключения будет передано прокурору для решения вопроса о направлении в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Омске 33-летний сын убил свою 66-летнюю мать. По словам мужчины, он расправился с матерью просто потому, что она ему надоела.

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