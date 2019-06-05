Нальчик, 5 июня, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Жители Кабардино-Балкарии проголосовали за туристический бренд республики. Из всех предложенных на конкурс вариантов наибольшее число голосов набрал проект Мариам Аталиковой, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. Победительница получит 100 тысяч рублей.

Pravitelstvo.kbr.ru Бренд Кабардино-Балкарии

На логотипе изображены начальные буквы названия субъекта — каждая из которых выполнена в одном из цветов флага Кабардино-Балкарии. Цифра 5642 слева от них обозначает высоту горы Эльбрус — высочайшей вершины Европы, ставшей символом региона. Под буквами КБР расположена надпись: «Покоряет сердца».

«В ближайшие несколько лет предстоит работа по продвижению бренда, и мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с автором проекта», — поделился планами министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков.

Следующий этап — процедура регистрации бренда, которая займет до восьми месяцев и формирование брендбука и исключительного права на товарный знак.

Напомним, конкурс на лучший туристический бренд Кабардино-Балкарии проводился путем опроса в соцсетях, на сайте минтуризма, в других интернет-ресурсах. На улицах Нальчика стояли урны, куда можно было опустить свой вариант ответа. Итоги народного голосования подведены конкурсной комиссией и рабочей группой по разработке туристического бренда КБР.