Лондон, 5 июня, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Демократической партии США нет достойных политиков, способных соперничать с действующим главой государства на выборах 2020 года. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп 5 июня в интервью телеканалу ITV.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский лидер, находящийся с визитом в Великобритании, заявил, что не видит среди демократов никого, кто мог бы заставить его нервничать. Уинстона Черчилля в их числе точно нет, пошутил он.

Трамп добавил, что воздержится от дальнейшего развития темы, дабы никого не обидеть. В Демократической партии нет никого, кто мог бы рассчитывать на победу, сказал он и добавил, что располагает большим количеством козырей, дающих ему поддержку избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая стало известно о намерении демократов инициировать импичмент Трампу в Палате представителей американского Конгресса. Глава юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер назвал вынужденной реакцию на «преступления, ложь и другие проступки» президента Трампа.

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