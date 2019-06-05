Вашингтон, 5 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Журнал Forbes сообщил, что исполнительница Рианна является самой богатой певицей в мире. Соответствующая статья была опубликована 4 июня на сайте издания.

Певица Рианна

Состояние Рианны сегодня оценивается в $600 млн, певице удалось обойти по этому показателю таких звёзд, как Мадонна ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн). Издание отмечает, что большую часть своего состояния певица получила не от музыкальной деятельности, а от партнерства с компанией Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), являющейся совладельцем торговой марки Fenty Beauty. Рианне принадлежит 15% этой косметической компании, тогда как LVMH — 50%.

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Напомним, полное имя Рианны — Робин Рианна Фенти. Свой первый студийный альбом певица записала в 2005 году, всего за карьеру она выпустила 8 пластинок. Последняя — Anti — вышла в 2016 году.