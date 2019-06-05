Москва, 5 июня, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Московская школа должна перейти на индивидуальные образовательные траектории для учеников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Глава города рассказал об изменениях, которые ожидают сферу образования.

«Понятно, что у ребят разные способности, разные возможности. И московская школа должна, с помощью той же «Московской электронной школы» (МЭШ), устраивать индивидуальный график движения вперёд. Если ты отстаёшь, то чтобы ты вышел на средний уровень, опережаешь ребят — должны давать материалы, которые бы тебя дальше и дальше выводили вперёд. Индивидуальная образовательная траектория — важнейшее, чтобы таланты детей не только выявить, но и развивать», — сказал мэр.

По словам Собянина, образование в школе ожидает «бесконечный процесс совершенствования».

Ранее кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова заявила, что московское образование движется к разделению детей на «касты». По её словам, исходя из личных данных, детей будут делить на группы, которые очень напоминают касты.