Москва, 5 июня, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Лесные ягоды являются самыми полезными для здоровья, поскольку они не культивируются, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ягоды

По словам экспертов, в целом ягоды очень полезны и богаты витаминами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь и силен, что очень благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживает иммунную систему, а также замедляет процессы старения.

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Вместе с тем клубника менее полезна, так как производители в погоне за большим урожаем часто используют химические удобрения, что влияет на состав ягод. Поэтому те ягоды, которые не культивируются, например, брусника или голубика, с точки зрения пользы занимают первое место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать качественные и полезные овощи и фрукты. Прежде всего, продукцию необходимо покупать только в специально установленных местах и у продавцов, которые соблюдают правила личной гигиены.

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