Санкт-Петербург, 5 июня, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В среду, 5 июня, — так называемый «нулевой» день Петербургского международного экономического форума. Официально форум начнет работу 6 июня, но уже за день до открытия пройдет торжественный прием для гостей форума на Крестовском острове и целый ряд других мероприятий.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе приема состоится вручение «Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности» и премии правительства РФ «Экспортер года». Развлекать гостей ПМЭФ будут музыканты симфонического оркестра, призер шоу «Голос» Ярослав Дронов и группа «Ленинград» Сергея Шнурова.

Также в рамках «нулевого» дня ПМЭФ состоится Форум малого и среднего предпринимательства, презентация программы поддержки быстрорастущих компаний и предпринимателей «Навигатор Роста», благотворительный футбольный матч, а также несколько культурных мероприятий — выставки, экскурсии и концерты.

В самом «Экспофоруме», где и состоится ПМЭФ, в среду пройдут несколько мастер-классов, на которых эксперты расскажут об инновациях и новых направлениях для бизнеса.

Напомним, ключевая тема форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития». Центральным событием ПМЭФ-2019 станет пленарное заседание, на котором выступят президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.