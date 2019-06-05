Зеленского пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Варшава, 5 июня, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить памятные мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши.
Во время разговора Дуды с Зеленским, который состоялся в Брюсселе, президент Польши отметил, что его страна неизменно поддерживает европейские устремления Украины.
В ходе беседы был также поднят вопрос исторических разногласий между двумя странами. Дуда подчеркнул, что Украине и Польше следует выстраивать отношения «в духе единения и хорошего сотрудничества».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общей для Украины и Польши задачей является противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2».
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