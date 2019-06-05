Варшава, 5 июня, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить памятные мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Во время разговора Дуды с Зеленским, который состоялся в Брюсселе, президент Польши отметил, что его страна неизменно поддерживает европейские устремления Украины.

В ходе беседы был также поднят вопрос исторических разногласий между двумя странами. Дуда подчеркнул, что Украине и Польше следует выстраивать отношения «в духе единения и хорошего сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общей для Украины и Польши задачей является противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2».

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