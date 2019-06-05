Лас-Вегас, США, 5 июня, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В отношении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прекращено дело изнасиловании. Об этом сообщает Bloomberg.

Криштиану Роналду

Отмечается, что судебное разбирательство закрыто. В суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела. Пока остается неизвестным, было ли это сделано по взаимному согласию сторон или по ходатайству истца.

Напомним, в 2018 году Роналду был обвинён в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы было в 2009 году.

Сначала Майорга подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $375 тыс. В октябре 2018 года расследование по делу было возобновлено.

Читайте также: Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании 10-летней давности