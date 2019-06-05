Москва, 5 июня, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о совместном противодействии Киева и Варшавы строительству «Северного потока — 2» связано с неопытностью украинского лидера и автоматическим повторением тезисов прежнего руководства страны. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, передает 5 июня RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он отметил, что Киев не имеет никакого отношения к газопроводу «Северный поток — 2», и связь между этим проектом и украинским транзитом преувеличена, противоречия в них нет. Украина может по-прежнему осуществлять транзит энергоносителя через свою территорию.

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«Если Украина не хочет быть транзитёром — это её право и Россия будет решать данный вопрос, исходя из общей ситуации, а не из тех глупостей, которые озвучивает киевское руководство», — сказал Брутер.

Эксперт предположил, что Зеленский просто повторяет «на автомате» утверждения о том, что Киев лишится каких-то денег из-за строительства газопровода, не разобравшись в вопросе. При этом ни Польша, ни Украина не могут помешать проекту хотя бы потому, что о крайней важности газопровода заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе Зеленский призвал к сотрудничеству в противодействии «Северному потоку — 2» ради «энергетической безопасности» и сохранения стратегической роли газотранспортной системы Украины.