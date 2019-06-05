Стокгольм, 5 июня, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Шведского футбольного союза.

Юханссон занимает пост главы УЕФА с 1990 по 2007 год. Он стал рекордсменом по длительности пребывания на этой должности.

Отметим, что Юханссон занимал пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме того, он был кандидатом на пост президента ФИФА в 1998 году, но проиграл Йозефу Блаттеру.

В 2005 году Юханссон был удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед культурой, наукой и обществом Швеции. В 2013 году в его честь был назван трофей юношеской лиги УЕФА.

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