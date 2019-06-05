Псков, 5 июня, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Псковской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года пройдут 12 избирательных кампаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Жители шести районов — Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского — будут избирать новых глав. Кроме того, пройдут выборы ряда сельских депутатов и дополнительные выборы, в том числе депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу № 13 и депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в региональный парламент назначены в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина.