Москва, 5 июня, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Инициатива с «жилищными алиментами» вполне здравая, однако очень важно, чтобы законодатели проработали продуманный механизм реализации данных норм, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Минюста РФ обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жильё, она отметила:

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

«На самом деле идея не нова и обсуждается в законодательных кругах ещё с 2011 года. Ситуация, когда женщина после развода не имеет собственного жилья и вынуждена снимать его для себя и своего ребенка, к сожалению, не редка. Понятно, что в таком случае алименты, которые она получает от бывшего супруга, чаще всего не могут покрыть расходы на аренду квартиры. Кроме того, не будем забывать, что многие отцы специально занижают официальный уровень дохода, чтобы сумма алиментов была минимальной. Чтобы избежать подобных ситуаций и обезопасить несовершеннолетних от бедственного существования, и предлагается ввести так называемые жилищные алименты.

В целом инициатива здравая, направленная на обеспечение прав ребенка на достойное проживание. Однако очень важно, чтобы законодатели проработали продуманный механизм реализации данных норм. Иначе это может стать очередной лазейкой для манипуляций и обманных действий со стороны тех супругов, на чьем иждивении остается ребенок».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу о новом виде алиментов озвучили в Министерстве юстиции РФ. По мнению её авторов, необходимо обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жильё.