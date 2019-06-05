Киев, 5 июня, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Украина потеряет Донбасс в случае вступления в НАТО. Об этом заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Говоря о том, сможет ли президент Владимир Зеленский урегулировать конфликт в Донбассе, Савченко отметила, что за время длящегося с 2014 года кризиса страна оказалась на пороге либо «Третьей мировой войны», либо «все-таки мира». Второй вариант более возможен при внеблоковом статусе Киева, добавила она.

«Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса. И нам это важно или нет?» — сказала народный депутат.

Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС. Однако во время визита в Брюссель новый украинский лидер пообещал следовать конституции, в которой бывший президент Петр Порошенко закрепил путь Украины в военный альянс и европейское содружество.

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