Калуга, 5 июня, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины и 38-летней женщины, которые приходятся друг другу родственниками. Как сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции …») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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По версии следствия, подозреваемые принимали участие в электронном аукционе по продаже земельного участка и здания в Калуге для государственных нужд. В результате мошеннических действий участников аукциона подозреваемая, предложившая цену на один рубль меньше своего соучастника, была признана победителем аукциона, и с ней был заключен государственный контракт. Между тем, как полагает следствие, цена на объекты недвижимости была существенно завышена. В результате сделки государству причинен ущерб в размере 95 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, расследование проводится следственной группой в составе следователей по особо важным делам и следователей-криминалистов с участием оперативных служб правоохранительных органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первый квартал 2019 года в Калужской области было зарегистрировано 524 преступления, совершенных мошенническим способом, что на 5,9% ниже по сравнению с отчётным периодом прошлого года. Из общего количества зарегистрированных преступлений данного вида 287, или 71,2%, составляют так называемые дистанционные мошенничества, совершенные с использованием мобильных средств связи и сети интернет.