Ярославль, 5 июня, 2019, 09:44 — ИА Регнум. 5 июня мэр Ярославля Владимир Волков выступает перед депутатами муниципалитета с отчетом о деятельности органов городской власти. Муниципалитет подготовил проект решения, который не предполагает оценки деятельности мэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

В проекте предлагается «принять к сведению» отчет мэра. Нет и никаких рекомендаций к мэру об улучшении работы.

В 2013 году муниципалитет Ярославля выставил оценку «неудовлетворительно» мэру Евгению Урлашову. После этого муниципалитет не ставил оценки, также принимая отчет «к сведению», но при этом в проекте решения указывал на те или иные недостатки в работе городской власти.

Интересно, что в соседнем Переславле-Залесском вокруг отчета мэра развернулась политическая война — уже на двух заседаниях депутаты не смогли его принять. Возник вопрос о конфликте интересов у одного из депутатов, который являлся прямым подчиненным мэра. В муниципалитете Ярославля несколько депутатов также возглавляют подконтрольные власти предприятия. Но никаких вопросов об их оценке деятельности градоначальника никогда не было.