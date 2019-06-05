Москва, 5 июня, 2019, 09:44 — ИА Регнум. 5 июня в Московском концертном зале «Зарядье» концертное исполнение оперы Жоржа Бизе «Кармен» посвящено 80-летию со дня рождения выдающейся русской певицы Елены Образцовой. «Кармен» была одним из самых ее любимых произведений. На фестивале в Барселоне, посвященном 100-летию создания оперы, Образцова была признана «лучшей Кармен мира». Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры. В постановке оперы примут участие лауреаты Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой и обладатели премии Фонда Елены Образцовой. Среди них — солистка Метрополитен-опера Любовь Петрова, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Исаев, солист Большого театра России Петр Мигунов, а также молодые исполнители Цветана Омельчук и Тарас Присяжнюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

В главных партиях Кармен и Хозе — солисты Московского академического театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Ксения Дудникова и Московского музыкального театра «Геликон-опера» Иван Гынгазов.

Исполнение оперы пройдет в сопровождении оркестра и хора Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова под руководством Яна Латама-Кёнига.