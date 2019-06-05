Вашингтон, 5 июня, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана, сообщает 5 июня Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Всегда есть такая вероятность», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом американский лидер подчеркнул, что не желает развития подобного сценария. Также Трамп отметил, что готов к переговорам с иранским лидером Хасаном Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп в ходе визита в Японию заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Тегераном. В свою очередь Рухани, комментируя слова американского лидера, отметил, что «не по словам судят, а по делам», и отверг возможность переговоров, пока Белый дом не снимет с Ирана незаконные санкции.

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