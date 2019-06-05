Москва, 5 июня, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Врачи токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Склифосовского, куда вечером 4 июня был госпитализирован музыкальный продюсер и заслуженный артист РФ Бари Алибасов, оценивают состояние артиста как тяжелое. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник артиста Сергей Моцарь, у Алибасова диагностирован максимальный ожог пищевода —4-й степени, ожог желудка — 2-й степени и ожог дыхательных путей.

Сергей Моцарь Бари Алибасов в палате скорой помощи им. Склифосовского

Медики борются за жизнь известного продюсера и опасаются давать прогнозы.

В настоящее время Алибасов в сознании, дышит самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошёл вечером 4 июня, когда Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот» у себя дома в Мерзляковском переулке.