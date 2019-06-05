Ольхонский район, Иркутская область, 5 июня, 2019, 09:37 — ИА Регнум. На байкальских берегах вновь развернулась информационная война, развязанная так называемыми «пожирателями» Священного моря. В ожидании сокращения границ и ослабления запретов Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) собственники сотен незаконно построенных туристических баз и гостиниц, а также те, кто осуществлял сомнительные земельные сделки, пытаются поднять «народные бунты» в населённых пунктах Прибайкальского национального парка (ПНП). Об этом в своей статье пишет известный иркутский учёный, эколог Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Застроенные незаконными гостиницами берега Байкала на острове Хужир

Он уверен, что митинги за право продавать и застраивать байкальские берега, проведённые в поселке Еланцы (административный центр Ольхонского района) и в Хужире явно были срежиссированы местной властью и бизнесом хотя бы потому, что все многочисленные транспаранты («Нет включению поселений в национальный парк», «Нет геноциду коренного народа Байкала», «Деды родину отстояли, и мы отстоим», «Лишают земли — лишают родины» и прочие) были однотипны и использовались во всех протестных мероприятиях.

«Местных жителей лишь искусно втягивают в конфликт, дезинформируя и запугивая. Об этом свидетельствуют выступления митинговавших. Якобы после включения поселений в ПНП всякая жизнь остановится, жители станут подобны бесправным туземцам, загнанным в «резервацию». Нельзя будет строить дома, дороги и прочую инфраструктуру, пасти скот, заходить в лес, заниматься приемом туристов и прочим», — отмечает учёный Виталий Рябцев.

Между тем и Байкальская природоохранная прокуратура, и побывавшие недавно на Байкале представители СПЧ отмечают, что включение их поселений в ООПТ не осложняет, а даже облегчает правовые процедуры при строительства дорог, ЛЭП и прочих объектов инфраструктуры, а вот тем, кто вопреки закону продавал уникальную природную землю, кто ее покупал по «серым схемам», застраивал (нарушая запреты, действующие в ЦЭЗ БПТ), включение их «собственности» в границы ПНП действительно несет проблемы.

Показателен пример борьбы за свои «конституционные права» владельца крупного гостиничного комплекса «Байкалов острог», расположенного на окраине Хужира. Как уже сообщало ИА REGNUM, база оказалась под угрозой закрытия ещё в 2016 году, но упорно продолжала функционировать, несмотря на то, что Байкальской природоохранной прокуратурой были представлены убедительные доказательства многочисленных нарушений. В частности, было установлено, что объект возведен без получения разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, в отсутствие государственной экспертизы проектной документации, заключения государственной экологической экспертизы.

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Информационная война приобретает все большие масштабы. По данным, обнародованным сегодня, 5 июня, сайтом «Телеинформ», около 600 жителей Ольхонского района подписали резолюцию против включения населённых пунктов в границы Прибайкальского нацпарка. Её планируют направить президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства России Дмитрию Медведеву.