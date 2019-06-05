Брюссель, 5 июня, 2019, 09:26 — ИА Регнум. НАТО выделит 40 млн евро на поддержку Украины в сфере кибербезопасности, медицины и не только. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило 5 июня информационное агентство «УНН».

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

"Через десять трастовых фондов союзники и партнеры по НАТО обязались выделить более 40 млн евро на поддержку Украины. В таких областях, как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация», — сказано в сообщении.

Он отметил, что инструкторы стран НАТО обучают боевиков ВСУ, а советники поддерживают реформы оборонной сферы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО заявил, что Украина сможет вступить в альянс, но для этого ей нужно достичь стандартов НАТО и провести множество реформ.

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