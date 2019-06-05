Магадан, 5 июня, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Из бюджета Магаданской области выделяются только средства на содержание фонда капитального ремонта домов, а на софинансирование этих работ денег нет. Об этом заявила министр финансов Колымы Диана Самандас, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

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«Из-за дефицита областного бюджета субсидирование на осуществление капитального ремонта жилых многоквартирных домов не предусматривается», — цитирует министра ИА «Весьма».

Издание поясняет, что в соответствии с региональной программой собственники платят только 9 рублей за квадратный метр при стоимости его ремонта 24−29 рублей. Остальную сумму должно софинансировать правительство из бюджета или внебюджетных источников. В итоге получается, что капитальный ремонт домов в Магаданской области не выполняется в объемах, установленных самим правительством, но с жителей региона требуют вносить деньги в фонд капитального ремонта.

«А как же наши отчисления?» — спрашивают люди в соцсетях.

Высказываются мнения, что на эти 9 рублей за квадратный метр можно ждать капитального ремонта домов 90−100 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы Сергей Носов назвал ситуацию с финансированием капитального ремонта чрезвычайной и предложил решать проблемы собираемости средств с населения региона путём признания аварийными всех домов, которые фактически являются таковыми.

«Если делать как полагается, нужно около 4 млрд, а собрано на данный момент 300 млн, и сокращается база для пополнения путём перехода домов в аварийные. Мы зашли в тупик, никто сказать не может, где найти эти средства», — констатировал Сергей Носов.