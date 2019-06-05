Хабаровск, 5 июня, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Прокуратура Хабаровска выявила системные нарушения в работе скорой помощи столицы Хабаровского края. В ходе проверки выяснилось, что бригады скорой помощи не укомплектованы специалистами, медицинские изделия просрочены, а ждать медиков пациентам приходится порой по три часа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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Специалистов в скорой помощи Хабаровска не хватает. Прокурорская проверка в Кировском районе города выявила такие факты, как систематически выезжающие на вызовы неполные бригады — часто это только фельдшер и водитель. Скорую избитым, покалеченным, задыхающимся и с внутренними кровотечениями пациентам порой приходится ждать по три часа.

В машинах не хватает оборудования: аппаратов искусственной вентиляции легких, пульсоксиметров, реанимационных наборов, ингаляторов, одеял с подогревом и даже носилок.

Медицинские изделия в хабаровских скорых зачастую просрочены. Прокуроры обнаружили, что вне карантина лежат катетеры, воздухоотводы, медицинские перчатки, которые нельзя уже использовать.

Не меньший беспорядок и в отчетах — журнал учета этилового спирта медики хабаровской скорой не вели с 2017 года.

Прокуратура внесла представление в медицинское учреждение, потребовав немедленного устранения нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жители Сахалина часто жаловались на плохую работу скорой помощи. Дозвониться было невозможно, а по ночам диспетчер вообще не работал. Врачам начальство выдало мобильные телефоны, но, находясь на вызове, врач просто не может отвечать на звонки.