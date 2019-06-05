Лос-Анджелес, США, 5 июня, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью журналистам объяснил, почему прокатчики вырезали гомосексуальные сцены из биографического фильма «Рокетмен», посвященного творческому пути Элтона Джона. Об этом 4 июня сообщил «Интерфакс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

Чиновник сообщил, что в этом случае Министерство утвердило ту картину, которая ему была предоставлена. Он отметил, что прокатчик, удаливший из фильма определённые эпизоды, действовал так, как от него требовали российские законы. Министр подчеркнул, что эти требования касаются не только «Рокетмена», но и всех других картин.

«В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть», — сказал Мединский.

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Напомним, в российский прокат картина «Рокетмен» выйдет 6 июня 2019 года. Пользователи сети, посетившие премьеру картины, сообщили, что из фильма были удалены несколько гомосексуальных сцен, в том числе постельная сцена между Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Ридом.