Сеул, 5 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В апреле 2019 года сумма средств, потраченная жителями Южной Кореи на онлайн-покупки, превысила 10 трлн вон (~$8,47 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Онлайн-покупки

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года жители Южной Кореи потратили на онлайн-покупки в интернете 10,6 трлн вон (~$8,98 млрд), что на 17,2% больше, чем год назад.

Известно, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года сумма средств, потраченная жителями страны не превышала 10 трлн вон (~$8,47 млрд), однако в марте 2019 года сумма средств составила 11,22 трлн вон (~$9,5 млрд), что является самым высоким показателем с января 2001 года.

По данным министерства, люди чаще стали заказывать через интернет или расплачиваться гаджетами, в частности из-за высокой концентрации мелкой пыли в воздухе, которая наблюдалась в стране совсем недавно.

Известно, что 91,7% транзакций пришлось на расходы в местах общественного питания и доставку еды, 35,5% — на покупку продуктов питания, 21,1% на покупку электроники и бытовой техники, 31,8% — на покупку косметических средств.

Сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, составила 6,68 трлн вон (~$5,65 млрд), что на 23,8% больше, чем в 2018 году. Известно, что на долю транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, пришлось 62,8% от общего количества, что на 3,3% больше, чем год назад.