Москва, 5 июня, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который в апреле 2018 года был включен в санкционный список США, за полгода с момента подачи петиции в управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США) о снятии санкций так и не получил никакого ответа от американского регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Вексельберг намерен оспорить в суде американские санкции

«Мы подали петицию в OFAC, они её рассматривают», — заявил журналистам бизнесмен.

При этом Вексельберг затруднился ответить на вопрос о сроках, в которые может быть получен ответ на обращение в американское управление об исключении его из санкционного списка США: «В этом-то и вся проблема».

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Как сообщало ИА REGNUM, группа «Ренова» и её владелец Виктор Вексельберг попали под американские санкции 6 апреля 2018 года. Вместе с ним под ограничения попали десятки российских граждан и российские компании, в частности «Русал».

15 октября 2018 года Виктор Вексельберг заявил, что считает ограничительные меры США «незаконными и несправедливыми» и намерен доказать это в суде. В декабре того же года предприниматель обжаловал введенные против него санкции США. Американские адвокаты, которых нанял бизнесмен, подали соответствующее ходатайство в управление по контролю над иностранными активами.