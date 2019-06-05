Курган, 5 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора производственного кооператива из Башкирии. Ему грозит лишение свободы на шесть лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

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Установлено, что в 2016 году 46-летний житель Башкирии организовал на территории Зауралья кооператив по инвестированию в производство минеральных вод и газированных напитков. С гражданами заключались договоры паевого взноса, якобы гарантирующие им высокий доход от вложенных денег.

В течение года он получил 13 вкладов в размере от 10 тысяч до 500 тысяч рублей от жителей Кургана на общую сумму более миллиона рублей. И, по версии следствия, не исполнил обязательства по договорам паевого взноса, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.