Дар-эс-Салам, Танзания, 5 июня, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В пятницу, 7 июня, президент Танзании Джон Магуфули встретится с группой местных предпринимателей. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление администрации президента по делам областных и районных органов управления от 31 мая.

Narendra Modi Джон Магуфули (справа)

По информации издания, от каждого из 186 округов встречу посетят пять предпринимателей. Список приглашенных будет обсуждаться на уровне окружных администраций, сообщается в официальном заявлении властей. Встреча состоится в зале заседаний Киквете в Дар-эс-Саламе.

Министр торговли и промышленности Танзании Джозеф Какунда заявил, что основной целью встречи станет сбор жалоб предпринимателей. Заседание подобного формата с представителями малого бизнеса состоится в Танзании впервые.

Отмечается, что участие в мероприятии примут около 1 тыс. предпринимателей.