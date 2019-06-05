Москва, 5 июня, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В Москве насчитывается 705 медицинских работников, получивших статус «московский врач», сообщается на портале градоначальника.

Николай Ярошенко На приеме у врача. 1890-е гг

Профессиональный статус получили врачи скорой помощи, психиатры, хирурги, эндокринологи, акушеры-гинекологи, терапевты, ультразвуковые диагносты, клинические фармакологи, кардиологи и др.

Недавно обладателями статуса стали 162 врача, работающие по 18 специальностям. Последними в список попали офтальмологи. Получить статус «московский врач» можно по 27 специальностям.

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Как сообщало ИА REGNUM, врачам городских больниц и поликлиник, получившим почетный статус «московского врача», дополнительно выплачивают 15 тыс. рублей в месяц.

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С начала января статус «московский врач» получили 142 медработника