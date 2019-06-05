Москва, 5 июня, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Жители Крыма уже давно закрыли вопрос о его принадлежности. Это произошло ещё во время референдума в 2014 году. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя информацию о подготовке командой нового президента Украины Владимира Зеленского «стратегии по возвращению Крыма».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Крымчане ответили так, что лучше не скажешь», — сказала Захарова в интервью НСН.

Она подчеркнула, что «пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили» (Михаил Саакашвили — бывший губернатор Одесской области Украины — прим. ИА REGNUM).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о намерении Владимира Зеленского обсудить свою стратегию «возвращения Крыма» с представителями Европейского союза и Североатлантического альянса. Сделать это глава государства планирует в ходе своего первого зарубежного визита в Брюссель 4−5 июня.

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Зеленскому подсказали обсудить стратегию возвращения Крыма в Буркина-Фасо

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам проведённого после госпереворота на Украине в феврале того же года референдума. На нём прочти 97% жителей региона проголосовали за присоединение полуострова к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной страной-агрессором» территорией, не теряя надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию.