Брюссель, 5 июня, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Украина и Польша должны тесно сотрудничать в энергетической сфере и вместе противодействовать российскому проекту «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Одним из важных направлений нашего общего (с Польшей) взаимодействия … является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли газотранспортной системы (Украины) и противодействия «Северному потоку — 2», — заявил Зеленский.

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По его словам, Украина и Польша вместе борются за то, чтобы Евросоюз оставался единым и солидарным с Киевом в борьбе со строительством газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к министру энергетики США Рику Перри с предложением объединить усилия по противодействию «Северному потоку — 2». По его словам, строительство газопровода — это «разновидность энергетического оружия России».

Трубопровод «Северный поток — 2», общей протяженностью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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