Камчатский край, 26 февраля, 2007, 04:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день на задержанном еще в августе 2006 года у берегов Камчатки траулере-браконьере "Ерикаристини" остаются 20 членов экипажа из начального состава в 28 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля сообщил представитель МИД РФ на Камчатке Алексей Половников.

По его словам, моряков не могут спустить на берег и отправить домой принудительно. А сами они желают оставаться на борту судна, пока судовладелец не выплатит им обещанную зарплату. Двое членов экипажа сейчас находятся в Петропавловске-Камчатском. Их с помощью вертолета с судна сняли камчатские спасатели. Гражданин Вьетнама помещен в больницу с истощением организма, еще один иностранец - житель Тайваня, отпущен после медицинского обследования. Скоро его должны вернуть на борт траулера. Еще шесть членов экипажа, которых ранее эвакуировали с борта судна, уже отправлены на родину - в Китай.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд Петропавловска-Камчатского вынес решение о конфискации судна в доход РФ. В связи с этим траулер должен быть освобожден от иностранных граждан. Однако судовладелец судна обжаловал это решение, поэтому оно до сих пор не вступило в законную силу. В связи с этим невозможно принудительное освобождение судна от иностранных граждан.

Напомним, траулер "Ерикаристини" был задержан камчатскими пограничниками в Охотском море 18 августа 2006 года. В трюмах траулера обнаружено более 70 тонн незаконно выловленной рыбы. Судно принадлежит индонезийской компании. Состав команды - 28 человек. Все они граждане иностранных государств.