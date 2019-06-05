США заявили о переговорах с Россией и некой «агрессии»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Всемирный банк пояснил снижение прогноза роста ВВП РФ;
- Оппозиция Венесуэлы призвала усилить давление на Мадуро;
- США ввели очередные санкции против Кубы;
- США заинтересованы в военной помощи Украине;
- В Госдепе рассказали о переговорах по вооружениям с Россией.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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