Москва, 5 июня, 2019, 07:17 — ИА Регнум. По итогам дня баррель нефти марки Brent подорожал на 1,09%, до $61,45. Сессионный максимум был зафиксирован на уровне $62,09. Цена нащупала поддержку около психологического уровня $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов. Три представителя ФРС США заявили, что для поддержания роста экономики регулятору в скором времени придется снизить ставки.

Сегодня, 5 мая, на торгах в Азии цена на Brent поднялась до $61,68 за баррель. Рост котировок сдерживается слабым отчетом по запасам нефти от Американского рынка нефти.

За последнюю неделю запасы нефти выросли на 3,55 млн баррелей, запасы бензина — на 2,7 млн, запасы дистиллятов — на 6,31 млн. Вечером выйдет официальный отчет минэнерго США. Рынок ожидает, что запасы сократятся на 2 млн баррелей.

Если запасы нефти вырастут, мгновенно возрастут риски опуститься ниже $60. Покупателям нужно удержать оборону на психологическом уровне, иначе потом будет сложно восстанавливать потери. Им надо закрепиться выше $62,95, чтобы спровоцировать продавцов фиксировать прибыль по коротким позициям. В этом случае произойдёт восстановление цены до $64,60.

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