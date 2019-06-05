Москва, 5 июня, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Российская валюта 4 июня подорожала к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 65,16 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 73,38 руб. Положительное влияние на неё оказал нефтяной рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Цена на нефть сорта Brent восстановилась на 3%, до 62,09.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Поддержку рублю оказывали слабость американского доллара и предстоящие аукционы Минфина РФ. 4 июня еще один представитель ФРС США Джеймс Булларда заявил, что регулятор может в скором времени столкнуться с необходимостью понизить процентные ставки из-за низкой инфляции и торгового конфликта с Китаем и другими странами. Глава ФРС США Джером Пауэлл тоже высказался в пользу принятия мер, способных поддержать экономический рост в стране.

Сегодня, 5 мая, на торгах в Азии нефтяные котировки показывают рост на 0,33%. Для рубля это позитивный факторы, но участники рынка могут проигнорировать утренний рост, т.к. цена на нефть может возобновить падение. Чтобы рубль стал реагировать на рост нефтяных котировок, цене необходимо подняться выше $63,05.

Участники рынка закладывают в цены снижение ставок ФРС США в конце года, что благоприятно сказывается на рубле. При высоком спросе на ОФЗ, восстановлении цен на нефть, а также общем ослаблении доллара США у рубля появился шанс повторно сходить к зоне 64,70−64,85 руб.

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