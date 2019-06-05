Якутск, 5 июня, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Эксперимент с облигациями социального воздействия, который планируют начать в Якутии, выглядит странно потому, что вкладываться людям предлагают в «повышение конкурентоспособности человеческого капитала» и «трансформацию организационно-управленческих механизмов». Такое мнение высказал представитель республики в Госдуме РФ Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он считает, что стоило бы иначе формулировать предложение жителям республики финансировать различные социальные проекты.

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Эксперимент с облигациями, доход от которых пойдёт на социальные нужды и потом вернётся тем, кто вложился, с процентами, стартует в республике в июне.

«Он направлен на рост качества общего образования Республики Саха, повышение конкурентоспособности человеческого капитала и трансформацию организационно-управленческих механизмов общего образования, обеспечивающих управляемый рост качества образования», — говорится в пояснении сути проекта.

«Сама по себе идея любопытная: это вложения в будущее своих детей. Но дальше у меня начинаются вопросы, — комментирует инициативу Федот Тумусов. — Первый: почему столь невнятные формулировки? Одно дело — построить столько-то школ: понятно. Или повысить зарплату учителям — нет вопросов. Но что такое «трансформация организационно-управленческих механизмов»? Зачем для этого деньги? Звучит так, будто затеяли очередную оптимизацию, а за её последствия предлагают заплатить нам».

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Депутат считает, что в таком проекте логичнее было бы ставить внятные, легко измеряемые цели.

«А иначе любую хорошую идею можно испортить нашим привычным чиновничьим исполнением. Очень жаль, если выйдет так», — опасается Федот Тумусов.

Он предлагает сразу проговаривать, кому именно, куда и на что конкретно планируется тратить деньги, и какой измеряемый результат предполагается получить на выходе. По мнению депутата, показателем может быть число поступающих в вузы из мирового топ-100 или рост количества учреждений образования с водоснабжением и канализацией. По данным Роспотребнадзора РФ, пока воды нет в 355 детских садах (46,3%) и 331 школе (48,7%) Якутии, слива отходов — в 298 дошкольных организациях (38,9%) и 294 школах (43,2%).

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«После этого мне остаётся только спросить: о каком «повышении конкурентоспособности человеческого капитала и трансформации организационно-управленческих механизмов общего образования» мы можем говорить? Не стоит ли сначала провести в детские сады воду, а потом уже собирать деньги на абстрактные вещи? И главное, что исполнение такого проекта — водопровод в каждую школу — очень легко проверить. Есть кран — нет крана. Течет вода — не течет вода. Не нужно никакой статистики, сложных подсчетов, не может быть лукавства. Вода или есть, или нет. И уверен, что на такое люди скидывались бы с куда большим энтузиазмом, чем на «организационно-управленческие механизмы». Хорошо бы это понимали при реализации всех нововведений», — уверен Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия фактически возглавила топ-5 субъектов страны с самой неблагополучной ситуацией по числу образовательных учреждений, где отсутствуют водоснабжение и канализация. Если говорить о питьевой воде, то республика оказалась на первом месте в списке из семи регионов, в которых доля проб воды, не отвечающих нормативам, превышает 5%. В Якутии этот показатель самый высокий и составляет 11,5%. В итоге Роспотребнадзор отнёс республику к группе субъектов страны с наибольшим уровнем влияния комплекса санитарно-гигиенических факторов на состояние здоровья населения.