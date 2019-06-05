Наньчан, Китай, 5 июня, 2019, 06:32 — ИА Регнум. Несколько «умных туалетов» с технологиями Wi-Fi, распознавания лиц и динамическим переключением между режимами женского и мужского туалета были введены в пользование в провинции Цзянси на востоке Китае, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Туалет

Власти уезда Наньчан провинции Цзянси недавно ввели в эксплуатацию 15 инновационных «умных» туалетов, где бесплатно можно подключиться к беспроводной сети Wi-Fi, и которые также оборудованы инфракрасными датчиками, сенсорами мониторинга окружающей среды и статистическими терминалами распознавания лиц в потоке посетителей.

Один туалет даже получил название «периодический», поскольку может динамически переключать назначение кабинок в зависимости от числа мужчин и женщин, пользующихся уборной.

«Шесть кабин может быть добавлено в туалете путем закрытия электронных переборок между мужскими и женскими туалетами в случае необходимости», — заявил директор административного бюро города Наньчан Ту Яньбинь.

Интеллектуальная система распознавания лиц при входе в туалет может автоматически выдать клиенту 80 см бесплатной туалетной бумаги для ожидающих своей очереди в течение всего трех секунд в специально выделенной зоне.

При этом система защищена от нерадивых посетителей, которые хотят получить больше бесплатной бумаги, чем положено, поэтому, распознав лицо клиента, она не выдаст ему больше бумаги в течение девяти минут.

Напомним, что в Китае вот уже несколько лет действует программа «туалетной революции», которая призвана улучить санитарные условия в основных туристических местах страны, что должно не только наладить быт в отсталых районах страны, но и привлечь больше туристов.