Абакан, 5 июня, 2019, 06:31 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 1500 пожаров, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июня, в республиканском главке МЧС.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Только за прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано четыре пожара. Один раз пожарные выезжали на ликвидацию пала травы, дважды за сутки — на тушение мусора. При тушении жилого дома в селе Верх-Аскиз Аскизского района пожарные расчеты обнаружили погибшего мужчину.

Общая площадь пожара в Верх-Аскизе составила 42 кв. м. Погибшего 1885 года рождения нашли при разборке сгоревших конструкций. Он умер до прибытия пожарных подразделений. Причины пожара и обстоятельства гибели человека устанавливают специалисты.

Пожарные просят жителей республики быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 25 марта по 25 мая 2019 года в Хакасии действовал особый противопожарный режим.